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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الخارجية والمنظمة الدولية للفرانكفونية ينظمان احتفالاً بمناسبة اختتام فعاليات شهر الفرانكفونية

صدى البلد

نظمت وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للفرانكفونية، احتفالاً، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة اختتام فعاليات شهر الفرانكفونية، وذلك بمشاركة لفيف من المسئولين والسفراء والشخصيات العامة.

وأكدت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان الممثلة الشخصية لرئيس الجمهورية في المجلس الدائم للفرانكفونية على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيزها تعاونها مع منظمة الفرانكفونية الدولية.

وقالت السفيرة "إننا نحتفل اليوم بختام شهر الفرانكفونية في مصر، كما نشهد مرحلة صعبة بسبب المعاناة التي يشهدها أخواننا في قطاع غزة، والجميع يتابع الجهود التي تقوم بها مصر والدول المدافعة عن السلام في هذا الصدد". 

وأكدت أن الفرانكفونية تقدم رسالة السلام والعدل والقيم واحترام الكرامة الإنسانية، موجهة التحية والإعزاز والاحترام للآباء المؤسسين لمنظمة الفرانكفونية.

وأعربت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان عن شكرها وتقديرها لمجموعة السفراء الفرانكفونيين على البرنامج الذي تم إعداده للاحتفال بشهر الفرانكفونية وبجميع الأنشطة التي تضمنها.. مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها مصر من أجل دعم وتعميم دراسة اللغة الفرنسية في البلاد حيث سيتم إدراجها كلغة أساسية في المدارس الحكومية في مصر اعتبارا من العام الدراسي.

ومن جانبها، قالت رشا رمضان ممثلة عن أمين عام منظمة الفرانكفونية الدولية "إننا نحتفي اليوم بذكرى تأسيس منظمة الفرانكفونية وبختام شهر الفرانكفونية في مصر والذي تضمن عدة أنشطة تعكس ثراء اللغة والثقافة الفرانكفونية.

وأضافت "إننا على موعد هذا العام مع القمة التاسعة عشرة للفرانكفونية والتي ستعقد في أكتوبر القادم في فرنسا. 

ومن ناحيته، أكد سفير فرنسا بالقاهرة ايريك شوفالييه أن الفرانكفونية هي تقاسم اللغة والقيم، وقال "إننا نتذكر اليوم المأساة التي يشهدها قطاع غزة وندعو إلى حماية المدنيين ووقف إطلاق النار ووضع نهاية للمعاناة".

وأشار إلى ما تحمله الفرانكفونية من قيم إنسانية ومن بينها المساواة بين الرجل والمرأة، معربا عن الشكر للسلطات المصرية وكل من ساهم في تنظيم شهر الفرانكفونية في مصر.

ولفت السفير شوفيالييه إلى أن بلاده ستستضيف القمة التاسعة عشر للفرانكفونية في شهر أكتوبر القادم.

وبدوره استعرض الدكتور هاني هلال رئيس جامعة سنجور بالإسكندرية أنشطة الجامعة.. لافتا إلى أنه يتم الحرص على المساواة بين الجنسين في الجامعة حيث أن هناك 50 بالمائة من الطلاب و٥٠ بالمائة من الطالبات بالتساوي.

كما أعرب الدكتور خالد العناني مرشح مصر لتولي منصب مدير عام اليونسكو عن ترحيبه بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يعكس وحدة وتنوع الفرانكفونية.. مشيرا إلى أن الفرانكفونية تجسد مجموعة من القيم الإنسانية العابرة للحدود.

وحضر الاحتفال لفيف من السفراء المعتمدين لدى مصر وخاصة من البلدان الفرانكفونية. 

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