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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تسليف الأموال" يقود فكهاني لإنهاء حياة شخص بطريقة بـ.شعـة| تفاصيل

صدى البلد

لم يكن الفكهاني الذي يعمل بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يتخيل أن تسليفه لأحد الأشخاص مبلغا ماليا لفك ضيقته سيقوده في النهاية إلى ارتكاب جريمة بشعة، فبعد أن قام الفكهاني بتسليف المجني عليه المبلغ المالي وعدم سداد المجني عليه لديونه، فلعب الشيطان برأس الفكهاني ليقوده إلى قتل المجني عليه انقاما من عدم رده المبالغ المالية. 

قرار عاجل من المحكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، تأجيل محكمة تاجر فاكهة لإتهامه بقتل شخص، وذلك لوجود خلافات مالية فيما بينهم، وعلي أثر تلك الخلافات قام المتهم بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش علي فمه، بدائرة مركز شبين القناطر ، لليوم الثالث من دور مايو.

تفاصيل القضية


وتضمن أمر الإحالة ي القضية رقم ٢٠٢٣/٢٧٨٦ لجنح المركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ٣٠١٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها، بإتهام "صبري م ح" ٤٠ سنة تاجر فاكهة ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شبين القناطر قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر إستدانته منه المبالغ مالية و تعثره في ردها عقد العزم و بيت النية على قتله، و نفاذاً لما إنعقدت عليه عزائمه استدرجه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له و تحين الفرصة، و ما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة و كتم فاهه بقطعة من القماش " كوفية " - بنية إزهاق روحه - فخارت قواه وسقط صريعاً فكبل يداه و قدماه و ألقاه في مجرى مائى ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن إستدرجه حيلة بزعم إنقاده مبالغ مالية إستدائها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعاً الصلة بينه وبين زويه حتى يتمكن من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات. 

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"تسليف الأموال" يقود فكهاني لإنهاء حياة شخص بطريقة بـ.شعـة| تفاصيل

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