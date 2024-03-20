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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يهنئ المصريين بذكرى العاشر من رمضان: ملحمة عسكرية خالدة

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ذكرى نصر العاشر من رمضان سنة 1973، ستظل خالدة فى التاريخ الوطنى، ومحط اعتزاز وفخر الشعب المصرى بقواته المسلحة، التى جسدت ملحمة وطنية فى الفداء والتضحية، دفاعا عن التراب الوطنى واستعادة سيناء الغالية.

وهنأ محمد محمود، في بيان صحفي له اليوم، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة وشهداء مصر الذين ضحوا من أجل هذا النصر العظيم، قائلا: نصر العاشر من رمضان، أثبتت قدرة المصريين على تحدى المستحيل، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، بعدما نجحوا فى عبور المانع المائى، وخط بارليف المنيع، وكسر شوكة العدو، وتحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر واسترداد سيناء.

وقال وكيل صناعة البرلمان، إن الوطن اليوم وبالتوازي مع ملحمة العبور الخالدة، يقوم بملحمة أخرى في البناء والتعمير نحو الجمهورية الجديدة، بتوجيهات وقيادة الرئيس السيسي، لافتا إلى أن ملحمة العبور ستظل شاهدة على عبقرية العسكرية المصرية فى قهر المستحيل، ورمزا يلهم الأجيال المتعاقبة على تحدى الصعاب، كما أن ملحمة البناء ستظل شاهدة على تطلع قيادة مصر وشعبها نحو مستقبل مزهر رغم الصعاب والاضطرابات في المنطقة.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، داعيا الله أن يرحم شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن، لتعيش مصر العزيزة في أمان واستقرار، وأن تظل القوات المسلحة المصرية قوية باسلة في مواجهة أي اخطار أو تحديات تحت قيادة الرئيس السيسي.

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