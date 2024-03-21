ضياء السيد: حسام حسن سيعتمد على عناصر الخبرة في أولى تجاربه مع المنتخب

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن حسام حسن قام بشرح وجهات نظره الفنية في بعض الاختيارات، وكذلك اختيار مصطفى شلبي على حساب حسين الشحات، وكذلك تواجد احمد نبيل كوكا رغم إصابته في المعسكر، مؤكدا أنه كان الأفضل إعادته للأهلي وضم لاعب بديلًا.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وجود كوكا ليس طبيعيًا وهو مصاب، وكان الأفضل استدعاء لاعب آخر، خصوصًا أن المعسكر الأول يحتاج لرؤية جميع اللاعبين، وهناك مشكلة واضحة في الجبهة اليسرى، في ظل عدم انضمام فتوح، وأيضًا إيقاف محمد حمدي عن لقاء بوركينا فاسو، لذلك كان لابد من وجود أحمد فتوح وهو لاعب دولي وكان موجودا في المنتخب باستمرار".

وأضاف: "الحكم على الأمور من الخارج مختلف، وبالتالي فأن حسام حسن يتعامل حاليًا مع الأمور وفقًا لوجهات نظره الفنية، ولكن كنت أتمنى وجود فتوح بكل تأكيد، وضم لاعبين وهو في كافة لياقتهم البدنية والفنية".

وواصل: "بالتأكيد، حسام حسن سوف يعتمد على اللاعبين القدامي في منتخب مصر والذين لديهم خبرات كبيرة، سواء المحترفين أو المحليين، وسوف يدخل لاعب او اثنين على فترات معينة ولن يلعب بوجوه جديدة في اللقاء الأول أمام نيوزيلندا".

وأكمل: "حديث حسام حسن عن قوة منتخب نيوزيلندا طبيعي، أي مدير فني يريد أن يستعد بقوة، ويوصل رسالة للاعبيه بضرورة التعامل بشكل جيد داخل الملعب أمام الخصم، وبالتأكيد كل اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم في المباريات".

وأشار إلى أن علاقة محمد صلاح جيدة بزملائه ودائم تقديم النصح لهم، وتواجده الدائم في المعسكرات يكون له فوائد كثيرة مع اللاعبين، والجميع يعلم ذلك سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية.

وأكد أن الدورة الودية مفيدة لمنتخب مصر، وأي مدير فني جديد يحتاج للمباريات، وخوض مباراتين وديتين حاليًا أمر رائع بالنسبة لـ حسام حسن من أجل توصيل أفكاره الفنية.