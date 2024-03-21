عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: حسام حسن سيعتمد على عناصر الخبرة في أولى تجاربه مع المنتخب

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن حسام حسن قام بشرح وجهات نظره الفنية في بعض الاختيارات، وكذلك اختيار مصطفى شلبي على حساب حسين الشحات، وكذلك تواجد احمد نبيل كوكا رغم إصابته في المعسكر، مؤكدا أنه كان الأفضل إعادته للأهلي وضم لاعب بديلًا.

 

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وجود كوكا ليس طبيعيًا وهو مصاب، وكان الأفضل استدعاء لاعب آخر، خصوصًا أن المعسكر الأول يحتاج لرؤية جميع اللاعبين، وهناك مشكلة واضحة في الجبهة اليسرى، في ظل عدم انضمام فتوح، وأيضًا إيقاف محمد حمدي عن لقاء بوركينا فاسو، لذلك كان لابد من وجود أحمد فتوح وهو لاعب دولي وكان موجودا في المنتخب باستمرار".

 

وأضاف: "الحكم على الأمور من الخارج مختلف، وبالتالي فأن حسام حسن يتعامل حاليًا مع الأمور وفقًا لوجهات نظره الفنية، ولكن كنت أتمنى وجود فتوح بكل تأكيد، وضم لاعبين وهو في كافة لياقتهم البدنية والفنية".

 

وواصل: "بالتأكيد، حسام حسن سوف يعتمد على اللاعبين القدامي في منتخب مصر والذين لديهم خبرات كبيرة، سواء المحترفين أو المحليين، وسوف يدخل لاعب او اثنين على فترات معينة ولن يلعب بوجوه جديدة في اللقاء الأول أمام نيوزيلندا".

 

وأكمل: "حديث حسام حسن عن قوة منتخب نيوزيلندا طبيعي، أي مدير فني يريد أن يستعد بقوة، ويوصل رسالة للاعبيه بضرورة التعامل بشكل جيد داخل الملعب أمام الخصم، وبالتأكيد كل اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم في المباريات".

 

وأشار إلى أن علاقة محمد صلاح جيدة بزملائه ودائم تقديم النصح لهم، وتواجده الدائم في المعسكرات يكون له فوائد كثيرة مع اللاعبين، والجميع يعلم ذلك سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية.

 

وأكد أن الدورة الودية مفيدة لمنتخب مصر، وأي مدير فني جديد يحتاج للمباريات، وخوض مباراتين وديتين حاليًا أمر رائع بالنسبة لـ حسام حسن من أجل توصيل أفكاره الفنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

مليارات الدولارات .. قطاع الغاز يكشف عن بشائر للمصريين

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

ترشيحاتنا

رامات 16 جيجا وسعر رخيص..أحدث موبايل OnePlus ينافس العمالقة

هل يجوز أن يكون السحور ماء فقط؟.. اعرف أقل قدر لإصابة السنة

«شبانة»: البطولة الودية الدولية نقطة انطلاق جيدة لحسام حسن مع منتخب مصر

أتمنى انضمام زيزو للأهلي.. شوبير: لن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة| أبرز التصريحات

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة| شاهد 

300 ألف مواطن مستهدفون بمبادرة رمضان بصحة لكل العيلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير بيض| طريقة عمل بلح الشام في البيت

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة| شاهد

بمواصفات خيالية.. شاهد بورش تايكان توربو GT موديل 2025 الجديدة

في اليوم العالمي لمتلازمة داون..معلومات صادمة عن المرض

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ