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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مُضرب عن الطعام دعمًا لغزة.. موظف كبير يتعرض للاعتداء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

صدى البلد

زعم برونو دونات، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أن حراس الأمن التابعين للأمم المتحدة قاموا بالإعتداء عليه في مقر المنظمة في نيويورك.. ويقول دونات، رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف، إنه دفع بالقوة إلى الرصيف، مما أدى إلى إصابته.

ووفقا لما نشرته الجارديان، بدأ دونات إضرابًا عن الطعام في الأول من مارس احتجاجًا على مقتل الأطفال في الصراع بين إسرائيل وحماس.. وأشار إلى الأحداث التي شملت حماس يوم 7 (أكتوبر) والقوات الإسرائيلية في غزة كمحفزات لاحتجاجه.. بالإضافة إلى ذلك، سلط دونات الضوء على مقتل أكثر من 160 من موظفي الأمم المتحدة في غزة منذ 7 أكتوبر.

ووقع الاعتداء عندما حاول دونات دخول مقر الأمم المتحدة لحضور اجتماع مقرر مع زميل له. ووفقاً لروايته، فقد منعه حراس الأمن من الدخول ثم أُخرجوا بالقوة، مما أدى إلى إصابته في مؤخرة رأسه.

نفى المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق مزاعم الاعتداء، مشيراً إلى أن دونات مُنع من الدخول بسبب اعتداء مزعوم على اثنين من ضباط الأمن. وفند دونات هذه الادعاءات، مؤكدًا أنه كان يميل نحو الحراس فقط للحفاظ على توازنه.

وأعرب دونات، الذي يشغل منصب كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية، عن خيبة أمله في الأمم المتحدة وفكر في الاستقالة. وعلى الرغم من التزامه تجاه المنظمة، أعرب عن أسفه لنقص الدعم الملحوظ من زملائه في الأمم المتحدة وسط الصراعات المستمرة.

 

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