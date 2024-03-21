سلطنة عمان وكرواتيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، الأربعاء، مع رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، بالعاصمة الكرواتية سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات المنافع المتبادلة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تمّ خلال اللقاء أيضا تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتأكيد على أهمية دعم كافة الجهود السلمية وسيادة القانون الدولي في سبيل توثيق التعاون الإيجابي والاحترام المتبادل بما يؤمن دعائم الأمن والسلم لكافة الشعوب.

حضر اللقاء غوردان غيرليتش رادمان وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا ويوسف بن أحمد الجابري سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية كرواتيا، وعدد من المسؤولين في الجانبين.