أوكرانيا والهند تبحثان تطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية والدولية المشتركة.

وأعرب زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم"، عن اهتمام أوكرانيا بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الهند، وخاصة في مجال الصادرات الزراعية والتعاون في مجال الطيران وتجارة المنتجات الصيدلانية والصناعية.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لرئيس وزراء الهند لدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، والمساعدات الإنسانية والمشاركة النشطة للممثلين الهنود في الاجتماعات على مستوى المستشارين، قائلا أنه "سيكون من المهم بالنسبة لنا أن نرى الهند تشارك في قمة السلام الافتتاحية، التي يجري الإعداد لها حاليا في سويسراً".

