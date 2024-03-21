تفاؤل أوكراني بقرب الحصول على تمويل أمريكي «ضخم».. ومباحثات لتعزيز الدعم العسكري لكييف

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن التمويل الأمريكي المالي الذي طال انتظاره قد يصل هذا الشهر.

وأوضح شميهال - في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم" الأربعاء- أن المسؤولين الأوكرانيين يجرون "حواراً نشطاً" مع أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، وأنه يتوقع أخباراً إيجابية "هذا الشهر أو الشهر المقبل كحد أقصى".

وبحسب شميهال، أظهرت التقييمات أن "نطاق وحجم تجنيد قوات جديدة على خط المواجهة في أوكرانيا قد يكون أقل من 500 ألف شخص، نظراً لعمليات التناوب التي تجري على خط المواجهة ووصول الأسلحة". وقال شميهال "سنواصل القتال إذا تلقينا الدعم من شركائنا، ممثلة في قذائف مدفعية وصواريخ طويلة ومتوسطة المدى".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قدم طلباً - في أكتوبر 2023 - إلى الكونجرس بشأن دعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بالإضافة إلى إجراءات تعزيز الحدود الأمريكية. وبعد عدة أشهر من المفاوضات وإيجاد حلول وسط، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يتعلق بالمساعدات الخارجية، لكن من دون قضية الحدود. وتم إرسال الوثيقة إلى مجلس النواب، إلا أنها لم تستحوذ على الدعم المطلوب.

ويفكر الجمهوريون الأمريكيون في الكونجرس - أيضاً - في تقديم جزء على الأقل من حزمة المساعدات لأوكرانيا في شكل قرض.

وفي سياق ثان، بحث رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سبل دعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا.

وقال يرماك - في تصريح - "ناقشنا الوضع فيما يتعلق بالدعم الأمريكي. وسمعتُ اليوم مرة أخرى من سوليفان أطروحة لا جدال فيها على الإطلاق حول الدعم القادم من الولايات المتحدة، وحول الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الولايات المتحدة".

وشدد على أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وفريقه وسوليفان نفسه "يبذلون كل ما في وسعهم لضمان الموافقة على حزمة المساعدات التي نحتاجها". وأضاف أيضاً أنه على الرغم من كل الصعوبات، فإن الولايات المتحدة تجد فرصة لتزويد أوكرانيا بحزم مساعدات جديدة.

وقال يرماك "لقد أتيحت لنا الفرصة أيضاً لسماع رأي بعض أفرادنا العسكريين حتى نفهم ما نحتاج إليه اليوم، وأين نحن، وما هي خططنا لعام 2024".

كما ناقش الجانبان الاستعدادات لقمة "الناتو" في واشنطن والاستعدادات لقمة السلام.