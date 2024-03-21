محافظ جنوب سيناء يصدق على 4 قرارات للتصالح لأهالي "أبو رديس" و"أبوزنيمة"

صدق محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، الأربعاء، على 4 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة أبورديس "نموذج 10" وأربعة مماثلة لأهالي مدينة أبوزنيمة، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووفقا لهذا القرار؛ يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة أبو رديس، بلغ 213، وعدد القرارات لأهالي مدينة أبو زنيمة 197 حالة تصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء - بحسب بيان اليوم - بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء الإجراءات وسرعة التصديق عليها.