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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر زهيد.. أرخص هاتف ذكي بكاميرا وتاتش في مصر

صدى البلد

Nokia C01 Plus، وهو أرخص هاتف ذكي من نوكيا مزود بكاميرا وتقنية اللمس في السوق المصري.

يأتي هاتف Nokia C01 Plus بسعر 2,300 جنيه مصري فقط، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي أساسي بسعر معقول. ويتميز الهاتف بالمواصفات التالية:

• شاشة: شاشة LCD بحجم 4.5 بوصة

• المعالج: معالج Unisoc SC9863A

• ذاكرة الوصول العشوائي: 1 جيجابايت

• سعة التخزين: 16 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: كاميرا 5 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: كاميرا 2 ميجابكسل

• البطارية: بطارية 1500 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 11 Go Edition

وقال ميئول في نوكيا قديما تعليقًا على إطلاق الهاتف، في شركة نوكيا: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق Nokia C01 Plus، وهو أرخص هاتف ذكي من نوكيا مزود بكاميرا وتقنية اللمس في السوق المصري. ونهدف من خلال هذا الهاتف إلى توفير هاتف ذكي أساسي بسعر معقول للجميع."

وأضاف: "يقدم Nokia C01 Plus جميع الميزات الأساسية التي يتوقعها المستخدمون من هاتف ذكي، بما في ذلك شاشة كبيرة، ومعالج قوي، وكاميرا جيدة، وبطارية تدوم لفترة طويلة."

يتوفر Nokia C01 Plus الآن للبيع في مصر لدى جميع تجار التجزئة المعتمدين لشركة نوكيا.

ملاحظة:

• قد تختلف الأسعار حسب التاجر.

• قد تختلف المواصفات حسب المنطقة.

 

نبذة عن نوكيا:

 

نوكيا هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات، ولها تاريخ طويل في الابتكار في مجال الهواتف المحمولة. تركز نوكيا على توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.

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