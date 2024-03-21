البتكوين تُقلص خسائرها وتتجاوز 64 ألف دولار

قلصت عملة البتكوين المشفرة خسائرها، وانخفضت 0.5% مسجلة مستويات قريبة من 64400 دولار.

تقليص الخسائر جاء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدل الفائدة وزيادته للتوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي الأميركي عن العام الجاري.

الفيدرالي أبقى كذلك على توقعاته المتعلقة بخفض الفائدة هذا العام عند 3 مرات.

وقد انخفض سعر العملة المشفرة الرئيسية آخر مرة بنسبة 2% عند 63334.62 دولار، وفقًا لشركة Coin Metrics.

وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 60793.60 دولار في التعاملات الليلية.

كان يوم الأربعاء أيضاً هو اليوم الثالث على التوالي الذي خسرت فيه عملة البيتكوين أكثر من 1000 دولار، وهو خط لم تشهده منذ يونيو 2022.

وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 12% في الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73797.68 دولار يوم الخميس الماضي، ولا يزال مرتفعًا بنسبة 50% تقريباً لهذا العام.