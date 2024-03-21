رئيس الفيدرالي الأمريكي: نستهدف خفض الفائدة قبل نهاية العام مع معدل تضخم 2%

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع البنك، إن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم عند 2% رغم ارتفاعه بالتزامن مع قوة سوق العمل.

وأضاف أنه لا يزال يتوقع استقرار نمو أسعار المستهلكين نسبيا على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وأوضح باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، أنه على الرغم من البيانات الحديثة، فإن الأرقام "لم تغير الوضع الإجمالي في الواقع، وهو أن التضخم يتراجع تدريجيا (لكنه) يسير على طريق وعر بعض الشيء".

وأضاف باول: "نعتقد أن سعر الفائدة لدينا من المرجح أن يصل إلى ذروته لهذا النوع من الدورات، وأنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في التراجع عن قيود السياسة في وقت ما هذا العام".

وأكد باول أن الاقتصاد الأمريكي حقق تقدماً واضحاً، مع تراجع التضخم ولكنه مسار مستقبلي غير مؤكد، في حين تلقى الناتج المحلي الإجمالي دعماً من طلب المستهلكين القوي وتعافي سلاسل التوريد.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن استمرار القوة في سوق العمل لن يكون سببًا لتأجيل خفض أسعار الفائدة.

وأضاف: "التوظيف القوي في حد ذاته لن يكون سبباً لتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن سوق العمل في حد ذاته ليس سبباً للقلق بشأن التضخم.

وفي وقت سابق، قال باول إن "الضعف غير المتوقع في سوق العمل قد يستدعي أيضًا استجابة سياسية".

ويتطلع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأكيد قراءات التضخم المنخفضة في العام الماضي.

وسيواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول السعي للحصول على تأكيد بأن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%، حتى بعد الموجة الأخيرة من قراءات التضخم الأعلى من المتوقع.

وقال باول: "الشيء الآخر هو أنه في النصف الثاني من العام، كان لديك بعض القراءات المنخفضة جدًا، لذلك قد يكون من الصعب المضي قدمًا خلال فترة الـ 12 شهرًا".

وتابع: "ومع ذلك، فإننا نبحث عن بيانات تؤكد القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي، ويمنحنا درجة أعلى من الثقة في أن ما رأيناه هو أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2%".

وخلال الاجتماع الذي دام على مدار يومين، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الخامسة على التوالي في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، مشيراً إلى عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة بالبنك المركزي إنها ستبقي سعر الفائدة القياسي للاقتراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، حيث ظل ثابتًا منذ يوليو.