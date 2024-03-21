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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية»: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن الأسواق والسلع تؤكد انحيازه للمواطن

صدى البلد

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في هذا التوقيت وخلال شهر رمضان المبارك؛ تؤكد انحياز الرئيس تجاه القضايا الرئيسية التي تهم المواطنين؛ بدءًا من توافر الغذاء وصولا للتعليم والصحة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، الذي يعاني بسبب الأوضاع العالمية والصراع الروسي الأوكراني والحرب الإسرائيلية على غزة.


واستهلت الصحيفة افتتاحية عددها - الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان "توجيهات الرئيس.. لصالح المواطنين" - بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المختصين، حيث أكد الرئيس ضرورة ضمان استقرار أسعار السلع وتنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.


ونوهت الصحيفة بتوجيهات الرئيس السيسي - خلال الاجتماع - بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وخفض العجز بالموازنة وبنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم خدمات أفضل؛ خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواجهة التضخم وتوفير السلع بأسعار مناسبة .

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