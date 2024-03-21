في ذكرى ملحمة الكرامة.. «الأهرام» : المصريون قادرون على قبول التحدي

نحن أمة لا تموت.. ولا تترك حقها

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن ملحمة البطولة والفداء في العاشر من رمضان 1393هـ؛ تؤكد قدرة الشعب على قبول التحدى، وأن مصر أمة لا تموت، ولا تترك أبدا حقها "السليب"، مهما طال الزمن أو قصر، ولابد أن تستعيد الهيبة والكرامة.



وشددت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/، تحت عنوان "دروس العاشر من رمضان" - على أن "الإرادة الصلبة والروح العنيدة"، يجب استعادتها الآن؛ "لنستخدمها في معركة التنمية والبناء القائمة حاليا".



واستهلت الصحيفة، افتتاحيتها، بالقول "بالأمس، مرت علينا ذكرى ملحمة البطولة والفداء، ذكرى انتصار جيش مصر الباسل، في ملحمة المجد، حرب العاشر من رمضان 1393هـ السادس من أكتوبر 1973. ومن الضروري تذكير الأجيال الجديدة بهذا الإنجاز العظيم، واستخلاص الدروس منه؛ للاستفادة منها في صنع الحاضر والمستقبل".



ورأت الصحيفة أنه من الأهمية استلهام الدرس من "ملحمة الكرامة"، بأن هذا البلد - كما قال الرئيس الراحل أنور السادات، بطل هذه الملحمة - له دائما درع وسيف؛ "هذه الدرع هي قواتنا المسلحة، التى تسهم الآن بنصيب وافر فى ملحمة إعادة بناء الوطن".



وأشارت الصحيفة إلى أن الحفاظ على "أمننا القومي؛ يستوجب بقاء جيشنا قويا منيعا لردع أي معتد، تسول له نفسه التفكير في إيذاء هذا الشعب"، لافتة إلى أن "قوة جيشنا العظيم وراءها وقوف كل أبناء الشعب خلفه. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن كل بيت من بيوت المصريين به ابن أو له قريب فى قواتنا المسلحة".