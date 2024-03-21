محافظ كفرالشيخ يشدد على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

شدد محافظ كفر الشيخ جمال الدين، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية .



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في الحملات التموينية الليلية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.



وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق من بينها محاضر نقص وزن، وعدم إعلان أسعار، وعدم نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وكلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.



وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتي هذه الحملات في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.