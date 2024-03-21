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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 أطنان سكر ولحوم دجاج مجهولين المصدر في حملة تموينية بالإسماعيلية

نظمت تموين الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين  ومديرية الطب البيطري، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

حيث تم ضبط ٣ طن من الدجاج ومجزءات دجاج داخل مجزر (متوقف عن العمل) بدون بيانات أو علامات تحدد مصدرها وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود حروق تجميد على سطحها وتسييحها ثم إعادة تجميدها بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك بناءً على تقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

كما تمكنت الحملة من ضبط ما يقرب من طن سكر تم وضعها في شكائر فئة ال(٥٠ كجم) بحوزة أحد أصحاب الثلاجات في منطقة الكيلو ٢، بمخازن وثلاجات بدون ترخيص وبدون فواتير بغرض الاحتكار و استغلال المواطنين، وتم التحفظ على الكمية و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

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