حدث في 11 رمضان.. ولادة المعز لدين الله الفاطمي.. انتصار المسلمين بموقعة البويب

يحل علينا اليوم الخميس اليوم الحادى عشر من شهر رمضان المبارك وفيه وقعت أحداث كثيرة غيرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث، وفي السطور التالية نرصد أهم الأحداث:

مبايعة الخليفة القادر

فى مثل هذا اليوم بويع أبو العباس القادر بالله أحمد بن إسحاق بالخلافة عند القبض على الطائع لله في الحادي عشر من رمضان سنة 381هـ.

استشهاد سعيد بن جبير

في 11 رمضان 95هـ استشهد سعيد بن جبير على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان يكنى بـ"أبا عبدالله"، وهو مولى لبني والبة بن الحارث من بني أسد بن خزيمة، وأحد الأعلام، من التابعين، وكان بن جبير حافظًا مقرئًا ومفسرًا.

وقال محمد بن أبي حاتم: جيء بسعيد بن جبير إلى الحجاج فقال: كتبت إلى مصعب بن الزبير؟ فقال: بلى، كتبت إلى مصعب، قال: لا والله لأقتلنك، فرد: إني إذًا لسعيد كما سمتني أمي، قال: فقتله، فلم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومًا، وكان إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله، فيمَ قتلتني؟ فيقول الحجاج: ما لي ولسعيد بن جبير؟ ما لي ولسعيد بن جبير؟!

وفاة جنكيز خان

في11 من رمضان 624هـ توفي تيموجين بن يسوكاي بهادر، المعروف بجنكيز خان، مؤسس إمبراطورية المغول، وواحد من أقسى الغزاة الذين نكب بهم تاريخ البشرية، وارتكب من المذابح ما تقشعر لهولها الأبدان، ودُفن فى منغوليا، بعد أن أقام دولة مترامية الأطراف مرهوبة الجانب وخلفه على الإمبراطورية ابنه "أوكتاى".

ظهور دعوة بني العباس في خراسان

في 11 من شهر رمضان عام 129هـ ، ظهرت دعوة بني العباس في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني، لهدم الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية.

رسالة هولاكو إلى الخليفة المستعصم بالله

في الحادي عشر من شهر رمضان عام 655هـ كتب القائد المغولي هولاكو رسالة إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله يدعوه للاستسلام والخضوع والحضور لحضرته وإعلان ذلك.

العثمانيون ينتصرون على الصفويين

في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك انتصر العثمانيون على الصفويين في معركة “شماهي” في القفقاس، وقد خسر الصفويون في هذه المعركة 15 ألف قتيل، وجاءت هذه المعركة في إطار حروب طاحنة بين الجانبين للسيطرة على زعامة العالم الإسلامي.

تولية محمد المنتصر شئون الحجاز

فى مثل هذا اليوم سنة 233 هـ أصدر الخليفة المتوكل العباسي قرارًا بتولية ابنه محمد المنتصر شئون الحجاز واليمن والطائف.

وصول القائد العباسى إلى بغداد

ففى 11 رمضان سنة 287 هـ في خلافة المعتضد العباسي وصل القائد العباسي عباس بن عمرو إلى بغداد بعد أن أطلقه القرامطة من الأسر، ودخل على المعتضد في دار الثريا ، وذكر للخليفة أن الجنابي قائد القرامطة أطلقه ليخبر الخليفة بما رآه لدى القرامطة، وأنهم حملوه على الإبل حتى البحر، وصادف مركبًا فركبه، وقد أكرمه المعتضد.

اعتقال الأمير يشبك قاضي سويقة السباعين

فى 11 رمضان سنة 875 هـ في عهد قايتباي اعتقل الأمير يشبك الداودار قاضي سويقة السباعين بالقاهرة مع أعوانه واتهمهم الأمير يشبك بالتزوير في قضية وقف وحرمان امرأة من حقوقها ، وقد تراجعوا عن الحكم الذي قرروه في تلك القضية فأمر الأمير يشبك بنفي القاضي وأتباعه فتوسط لهم بعض العلماء فعفا عنهم الأمير بشرط أن يعتزلوا القضاء نهائيًا.

ولادة المعز لدين الله الفاطمي

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك 319 هـ، ولد المعّز لدين الله الفاطمى، وهو الذى بنى مدينة القاهرة.

انتصار المسلمين في موقعة البويب

في 11 رمضان سنة 13هـ ــ انتصر المسلمون في موقعة البويب في العراق، أرسل الفرس جيشًا بقيادة مهران بن بازان، عبر الفرس الجسر إلى موضع يُسمى البويب. والتقى المسلمون معه في قتال عنيف، كانوا بقيادة المثنى.. وقد نصر الله المسلمين نصرًا أعاد إليهم ثقتهم في أنفسهم بعد هزيمة موقعة الجسر. وقتل في المعركة خلقٌ كثير منهم مسعود بن حارثه، أخو المثنى.