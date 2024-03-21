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أخبار البلد

في يوم الطبيب.. مائدة مستديرة للقضاء على تطبيب ختان الإناث في مصر

صدى البلد

نوقش في مائدة مستديرة  وبمناسبة  يوم الطبيب ١٨ مارس ٢٠٢٤ بمشاركة ممثلين من وزارة الصحة ونقابة الأطباء وعدد من البرلمانيين المتخصصين والخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والدولي، وضع خطة طموحة للقضاء على تطبيب ختان الإناث فى مصر قبل ٢٠٣٠والفعالية هي ضمن مشروع "مستقبلنا في تمكيننا" الذي يستهدف تمكين المجتمع المدني والشباب في مجال قضايا الصحة الانجابية ومناهضة الممارسات الضارة مثل زواج الاطفال وجريمة ختان الاناث. ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية في ١٢ قرية في محافظات سوهاج والبحيرة والقليوبية. ويأتي هذا ضمن استراتيجية هيئة بلان التي تشمل قضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وتمكين الشباب والمجتمعات. 


انعقدت الورشة بمشاركة ممثلين من وزارة الصحة ونقابة الاطباء وعدد من البرلمانيين المتخصصين والخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والدولي لوضع خطة طموحة للقضاء على تطبيب ختان الاناث فى مصر قبل ٢٠٣٠

وشارك في اللقاء الأستاذ الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة و السكان لشئون السكان و تنمية الأسرة  والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية و الاستاذة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والنائبة امل زكريا قطب والدكتور خالد امين عضو مجلس نقابة الأطباء والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة والأستاذ الدكتور ياسر ابو طالب استاذ النساء والولادة ورئيس الكلية الملكية بمصر والأستاذة الدكتورة رحاب محمود مدير مستشفى النساء والولادة بجامعة عين شمس وأستاذ الدكتور احمد عبد المجيد رئيس قسم امراض النساء والتوليد طب القصر العيني والأستاذ الدكتور مجدي خالد مستشار الصحة الانجابية والسكان و المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان والأستاذ الدكتور وليد بسيوني استاذ النساء والولادة بكلية الطب جامعة عين شمس منسق البرامج التدريبية للأطباء بالمستشفيات الجامعية والدكتورة نادية نائب نقيب التمريض والأستاذ طارق سيد فرج عضو الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير فرع سوهاج وممثلي هيئة اليونسيف وكير مصر ودوار وشمسية والاتحاد العالمي لكليات الطب وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

أدار اللقاء الدكتورة راندة فخر الدين مستشار الصحة الانجابية والنوع الاجتماعي وقد ناقش اللقاء فى الجلستين الأولي والثانية الاجراءات التي تتبعها وزارة الصحة ونقابة الاطباء لرفع وعي الاطباء حول قانون تجريم ختان الاناث واهمية دمج منهج تفصيلي فى كليات الطب وتزويد الاطباء بالمعلومات اللازمة لمواجهة الضغط المجتمعي كما تم عرض تجربة الكلية الملكية لمنهجية تدريب الاطباء وقد اكد الاستاذ الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان و تنمية الأسرة على ان وزارة الصحة تقدم كل الدعم والمساندة اللازمة لرعاية اي خطة عمل متكاملة للقضاء على تطبيب ختان الاناث مؤكدا ان مواجهة مصر لهذة الجريمة ليست جديدة فقد بدأت منذ عام ١٩٢٨ وان مصر هي الدولة الاولى عالميا فى تطبيب ختان الاناث مايستدعي تظافر الجهود للعمل على مواجهة هذه الظاهرة بكافة السبل . وكان من نتائج الجلسة الثالثة للقاء الخروج بخطة عمل تستهدف خمس محاور أساسية وهي التدريب والتعليم الطبي والمتابعة والتقييم وإنفاذ القانون والتنسيق مع الجهات التنفيذية على ان يتم توزيع المهام على كافة الجهات الشريكة وفقا للخبرات العملية والفنية وأن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق والإشراف على تنفيذ الخطة ومتابعة النتائج.

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