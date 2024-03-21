الأكبر من نوعها.. الأمن الليبي يحبط تهريب شحنة مخدرات

احبط جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا عملية تهريب هي الأكبر من نوعها هذا العام، تم من خلالها ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

وبحسب وسائل إعلام ليبية؛ فقد أوضح جهاز الردع أن عملية الاستهداف أطاحت بهذه الخلية التي انتقلت من شرق البلاد إلى أن ضبطت بمدينة ترهونة في حالة تلبس.

وكانت الخلية تنقل خلال ضبطها كمية أكثر من ألف كيلو جرام من المخدرات من نوع “حشيش”، ومخبئة بشكل محكم داخل شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية بها كمية من صناديق زيت الطهي غير صالح للاستعمال البشري.

واعترف عناصر الخلية المقبوض عليهم استدلالاً عن نيتهم نقل هذه المخدرات نحو العاصمة طرابلس قادمة من مدينة طبرق شرق البلاد، قبل أن يتم اعتراضها وضبطتها من قبل عناصر الجهاز.