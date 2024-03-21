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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء توضح 7 إجراءات بسيطة لحماية الفم والأسنان

صدى البلد

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم.

وشددت هيئة الدواء على ضرورة اتباع   الخطوات البسيطة التالية للحفاظ على صحة الأسنان: ​ 

- استخدام معجون أسنان غني بالفلوريد، وغسل الأسنان بحركات دائرية لمدة دقيقتين مرتين يوميًا. ​ 

- عدم غسل الفم بالماء مباشرة بعد غسل الأسنان بل الانتظار قليلًا لتُبقي طبقة الفلوريد على الأسنان. ​

 

- التخلص من فرشاة الأسنان القديمة أو المهترئة كل ثلاثة أشهر لضمان الحصول على النتيجة المثلى من نظافة الأسنان. ​

- استخدام خيط الأسنان مرة يوميًا على الأقل للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. ​

- يمكن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلوريد بعد تناول الطعام، خاصة في حالة عدم استطاعة غسل الأسنان.  

- الابتعاد عن التدخين؛ إذ يؤثر ذلك على صحة اللثة ويؤدي إلى تصبغ الأسنان وفقدانها وقد يؤدي إلى سرطان بالفم.​ 

- الحرص على تناول أطعمة متوازنة قليلة السكريات غنية بالفاكهة والخضراوات عوضًا عن السكريات غير الصحية. ​

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