سفارة روسيا بالقاهرة: نوفر الامتيازات لجذب المستثمرين من الشرق الأوسط

أكدت السفارة الروسية في القاهرة، أن موسكو تسعى إلى جذب المستثمرين من منطقة دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من خلال توفير العديد من الامتيازات التي تسهم في تطوير مشروعاتهم في روسيا من بينها إجراءات تبسيط للأعمال التجارية التابعة للأجانب المهتمين بالاستثمار في الاتحاد الروسي.

وأوضحت السفارة في تقرير اليوم /الخميس/، أن هناك فرصا جديدة لدول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في مجال "الخدمات المصرفية الإسلامية" هذا العام، حيث أعلنت بعض الجهوريات الروسية (داغستان وباشكورتوستان وتتارستان والشيشان)، عن البدء في تجربة لإدخال مبادئ تمويل الشراكة خلال الفترة من سبتمبر عام 2023 إلى سبتمبر 2025.



ووفقا لتقرير السفارة، من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن الاستثمارات للأعمال الإسلامية والمشاريع المشتركة مع الشركاء الروس، خلال فعاليات منصة المنتدى الاقتصادي الدولي الـ15 "روسيا - العالم الإسلامي" الذي سيُعقد خلال الفترة من 14 إلى 19 مايو 2024 في مدينة قازان.



وأفاد التقرير بأن قيمة التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وروسيا تشهد نموا بشكل ملحوظ، ضاربا المثال بالتبادل التجاري بين مصر وروسيا، حيث تجاوزت التجارة بين البلدين 5 مليارات دولار عام 2023، مشيرا إلى أن السلع التي تصدرها مصر لروسيا تتضمن الخضروات والفواكه والبلاستيك والبقوليات والبذور الزيتية والآلات والمعدات الكهربائية ومنتجات الألبان بينما تستورد مصر من روسيا بشكل عام الحبوب والدهون والزيوت النباتية والحديد والصلب والوقود ومواد التشحيم والخشب والمنتجات الخشبية.