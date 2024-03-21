وزارة الشباب والرياضة تعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارة إستاد القاهرة الدولي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي الدولي، وذلك في ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 765 لسنة 2024.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن القرار نص على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لمدة أربع سنوات.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، على أهمية الاستاد ككيان رياضي كبير، يمتاز بتنوع إنشاءاته التي تخدم جميع الألعاب الرياضية، مشيراً إلى التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى، جنباً إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر.

