أمريكا تعلن دعم السودان ودول مجاورة بـ47 مليون دولار



ارتفعت إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية للسودان والدول المجاورة إلى أكثر من 968 مليون دولار منذ السنة المالية 2023 وحتي الان.

جاء ذلك الارتفاع بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تعهدت، بتقديم مساعدات إنسانية جديدة بنحو 47 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ في السودان ودول مجاورة، منها تشاد، وجنوب السودان

وكانت الولايات المتحدة قدمت، في يونيو من العام الماضي، مساعدات إنسانية تقدر بنحو 172 مليون دولار إلى السودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة هناك.