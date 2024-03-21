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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجال الأعمال: عقد مؤتمر لتهيئة المناخ الاستثمارى مايو المقبل

صدى البلد

قررت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عقد مؤتمر موسع خلال النصف الأول من شهر مايو 2024 تحت عنوان “الإستثمار، الصناعة، التصدير …. المثلث الذهبي للاقتصاد المصري” ، وذلك من أجل وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الإستثماري للصناعة وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.


وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي لها، صادر اليوم الخميس، أن القرار جاء إيماناً منها بأن التنمية الاقتصادية المستدامة تمثل الهدف الرئيسي للاقتصاد المصري ، مؤكدة أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم المحاور الأساسية لتحقيق ذلك.
وقالت لجنة الصناعة والبحث العلمي، إنه قد ثبت بالدليل القاطع خلال الأزمات العالمية المتلاحقة في الأربعة أعوام الماضية أن الدول ذات القاعدة الصناعية القوية إستطاعت أن تتحمل تلك الصدمات المتلاحقة.
وأضافت أنه من المنتظر عقد مؤتمر صحفي موسع خلال الفترة القريبة القادمة، يتم خلاله إستعراض كافة جلسات المؤتمر والمحاور الأساسية لكل جلسة، وأيضاً جميع المتحدثين المختارين بعناية فائقة والذين يمثلون كافة عناصر المنظومة الصناعية سواءً من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي ، بالإضافة إلى الخبراء الأكاديميين وممثلي المؤسسات المالية والهيئات الإقتصادية المختلفة.

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