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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالمواعيد.. توفير أتوبيسات لنقل الجماهير بالمجان لمباريات كأس عاصمة مصر

وزارة النقل
وزارة النقل

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توجيهات إلي رئيس وقيادات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بتوفير أتوبيسات بالمجان لنقل جماهير بطولة كأس عاصمة مصر من الميادين العامة؛ تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

ونوهت وزارة النقل، أن تحرك الأوتوبيسات سيكون في تمام الساعة الرابعة عصراً ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 / 3 / 2024 من الميادين التالية (عبد المنعم رياض ، العباسية ، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول " ، مدينة نصر ، محطة مترو الاستاد " بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، السلام ، المعادي " أمام المركز الاوليمبي " ، الجيزة ، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق امام نادي الشرقية ).  

وقالت الوزارة إن ذلك في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات (مصر / تونس / نيوزيلاندا / كرواتيا) وذلك بإستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

الجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.

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