المكسيك تعلن وفاة سفيرها لدى الجزائر

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية عن وفاة غابرييل روزنزويغ بيتشاردو، سفير المكسيك في الجزائر.



ونعت الوزارة في بيان لها عبر حساباتها الرسمية، السفير الراحل، وعبّرت عن خالص تعازيها لعائلته وأصدقائه وزملائه في السلك الدبلوماسي.



وضمن خبرته العملية، شغل غابرييل روزنزويغ منصب رئيس مكتب السفارة المكسيكية في إيطاليا من 2011 إلى 2018؛ وكذلك رئيساً للوفد في هولندا من سبتمبر 2007 إلى يوليو 2011.

ومنذ مايو 2018، شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض للمكسيك في الجزائر، بعد أن صادق مجلس الشيوخ بالإجماع على تعيينه، الذي طرحه الرئيس آنذاك إنريكي بينيا نييتو للنظر فيه.

ويعدّ الراحل صاحب خبرة دبلوماسية كبيرة، حيث كان عضوًا في وزارة الخارجية المكسيكية منذ عام 1986 وارتقى إلى رتبة وزير منذ عام 2001. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب المدير العام لأوروبا ومنسق القسم الثنائي بالسفارة المكسيكية في بلجيكا.

كما أنه يحوز على أعلى مستوى من التعليم في درجة الماجستير، وكان مجال تخصصه هو العلاقات الدولية.