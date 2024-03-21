الاجتماع العربي لوزراء الخارجية يطالب برفع القيود أمام دخول المساعدات إلى غزة

أكد الاجتماع العربي الذي انعقد لوزراء الخارجية اليوم في القاهرة، على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وطالب الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية خمسة من دول عربية، باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

الاجتماع الوزاري العربي التشاوري بشأن التطورات في قطاع غزة، ترأسه وزير الخارجية سامح شكري، وشارك فيه كذلك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات ريم الهاشمي، إضافةً إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

يذكر أن الوفد السعودي إلى القاهرة ضمّ كذلك نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير مصعب بن محمد بن فهد، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.