محافظ الإسكندرية: بدء تنفيذ خطة تنمية المشروعات وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إنه تم بدء تنفيذ خطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية وتطوير المشروعات ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بجانب تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مدير الفرع الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتور صلاح ماجد، ومدير مكتب الجهاز بالإسكندرية الدكتورة ريم عوف؛ لمراجعة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات الجهاز بالإسكندرية وعلى رأسها المشروعات الخدمية.



وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وإقامة المشروعات الداعمة للصناعة الوطنية، لافتا إلى أن جهاز المشروعات مول منذ تأسيسه قروض بنحو 2.47 مليار جنيه؛ لإقامة 81 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بالمحافظة ساهم في توفير 183 ألف فرصة عمل.



ودعا الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال للاستفادة من الدعم المقدم من جهاز المشروعات سواء بالتمويل أو قطاع التدريب والتنمية المجتمعية.



وثمن دور جهاز تنمية المشروعات وتعاونه المثمر مع محافظة الإسكندرية لدعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وفي مقدمتها مشروع سوق العامرية الحضاري الجاري تنفيذه بإجمالي تمويل 33.1 مليون جنيه، وسيتم خلاله إنشاء 100 باكية بسوق العامرية وإحلال وتجديد شبكات الصرف بمنطقة السوق، ورصف الطرق المحيطة به.



وأشار إلى التعاون مع الجهاز أيضا في تنفيذ مشروع شبكات صرف صحي بطول 2150 خطا رئيسيا بنطاق حي العامرية بتمويل 14 مليون جنيه، فضلا عن استكمال أعمال الصرف بعدد من الشوارع المحرومة بعزبة كحلة لتطوير الخدمات الأساسية بها.



ولفت إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة إنجاز وحدات تقديم الخدمات بالإسكندرية خلال عام 2023، فقد تم إصدار 3248 ترخيصا لأنشطة مؤقتة ونهائية وإصدار بطاقات تصنيف وبطاقات ضريبية.

