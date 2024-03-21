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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو الزمالك: انضمام إمام عاشور ورمضان صبحي للنادي ممكنة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن إمكانية عودة إمام عاشور لنادي الزمالك وفقا لتصريحات عضو لجنة الاستثمار بالنادي.

وكتب “حسن”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، “عمرو الجنايني عضو لجنة الاستثمار بالزمالك في تصريحات إذاعية، ”من الوارد عودة إمام عاشور للزمالك لأنه زملكاوي.. وأتمنى انضمام رمضان صبحي".

وأكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز صدم جماهير الزمالك بشأن انتقاله للقلعة البيضاء، موضحًا “رمضان قال لإدارة الزمالك أنا أهلاوي".

وأضاف الناقد الرياضي، خلال قناة الحدث اليوم، أن الجميع بالقلعة البيضاء توقع واحتفل بانتقال رمضان صبحي للزمالك، ولكن اللاعب حتى اليوم ينتظر العودة للنادي الأهلي، ورفض الانتقال للزمالك.

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