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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة إحتفالية بمناسبة إنتصار ذكرى العاشر من رمضان ، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من علماء الأزهر الشريف.

بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل ، أعقبها كلمة الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف أشار فيها إلى القيم الدينية والوطنية التى مثلتها تلك الذكرى العطرة التى تفوح منها نسمات النصر وإستعادة أرض سيناء المقدسة بعد معجزة عسكرية حققها الشعب المصرى وأبناؤه من رجال القوات المسلحة بإيمانهم العميق والراسخ بنصر الله وتأييده .

وألقى اللواء أح ياسر عبد العزيز الأسريجى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشار فيها إلى أن رجال القوات المسلحة سيظلوا محافظين على يمين الولاء والفداء للوطن متمسكين بروح العاشر من رمضان فى تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته وإنجازات شعبه العظيم جيلاً بعد جيل .

وأختتمت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

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