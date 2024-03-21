شباب الصحفيين: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها الذهبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باني نهضة مصر الحديثة وتحظى بمكانة عظيمة في المجتمع وحصدت مكتسبات عديدة في دولة 30يونيو الجديدة لم يسبق لها مثيل في عهود سابقة .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس : نقف احتراماً وتقديرا لكل أمهات مصر ونوجه لهن كل التحية والتهنئة الممزوجة بقصص كفاح مشرفة ومشرقة تجلت فيها أسمي مقومات الحق والخير والتضحية والفداء من أجل تخريج أجيال قادرة على العطاء في خدمة الوطن

اضاف طواله :ونحن نحتفل اليوم بعيد الأم نقول لعظيمات مصر كل عام وانتم بخير..كل عام وانتم السند ومصدر القوة والعمود الرئيسي في الأسرة.. كل عام وانتم القدوة الحسنة والمثل في العطاء بلا حدود..داعين المولي عز وجل أن يحفظهن ويمتعهن بالصحة والعافية .