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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدرس طالب الثانوي بالدقهلية: قسمته نصين..ووالد المجني عليه: لم أتخيل ما حدث

الضحية والمتهم
الضحية والمتهم

قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا، مطلع قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي، تعظم دور المعلم وتبجل دوره في المجتمع وتحتم على الطلاب إتباع المعلمين وتقديرهم بسبب مكانتهم الخالدة وإخلاصهم في العمل وحمل رسالة نورانية ينقلونها لطلابهم ويؤدونها بأمانة وإخلاص.
هذا هو الأمر السائد في المجتمع والعالم أجمع، ولكن دائماً لكل قاعدة شواذ وهذه المخالفة جائت متجسدة في صورة جريمة بشعة نسج الشيطان خيوطها بدقة وتفاصيل وإنتقام ليس له مثيل على يد أحد المعلمين مع طالب من طلابه.
تفاصيل الجريمة البشعة تعود إلى قيام «محمد ع.ال.ع.ال» (محبوس)، 25 سنة، ولا يزال طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، في يوم 13/2/2024 بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية بقتل المجني عليه الطفل «إيهاب أشرف عبدالعزيز عبدالوهاب»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه.

حيث أعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكينا، وتحين تواجد المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية، وإمعانا منه في سلب مقاومته احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلما له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

من ناحية آخرى خلال أولى جلسات المحاكمة، فجر مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف بمحافظة الدقهلية، الذى خطفه في البداية في محاولة لإبتزاز أسرته، حتى قام بقتله وقطع جسده لأشلاء، مفاجأة كبرى حينما طلب المتهم من المحكمة أن يتم معاقبته بأشد العقاب على فعلته، بعد أن اعترف بارتكابه للجريمة، وسط ذهول كل الحاضرين.

وقررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدى قاسم، تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من الطالب إيهاب أشرف، إلى جلسة 21 أبريل 2024، وذلك لانتداب محامٍ للمتهم.

كما صدم المتهم كل الحاضرين في قاعة المحكمة، حيث وجه حديثه للقاضي قائلا: “أنا لازم أتحاسب على قتل إيهاب حساب شديد، وأنا مش مدرس فيزياء أنا لسه بدرس وساقط في مادة”.

ولم يحضر مع المتهم محامٍ، فقررت المحكمة انتداب محامٍ له للترافع عنه في الجلسة المقبلة.

بينما أكد أشرف عبد العزيز، والد الطالب إيهاب أشرف الذى قتل على يد مدرس الفيزياء، عقب تأجيل الجلسة، إنه يثق فى القضاء المصرى وعدالته وأن حق نجله لن يضيع.

وأضاف الأب المكلوم خلال تواجده بقاعة جنايات المنصورة، أن والدة إيهاب ما زالت في حالة انهيار مستمر، مشيرا إلى أنهما عادا أمس من أداء العمرة، وخلال الدعاء لنجلها انهارت وأغشي عليها داخل الحرم المكي.
وأشار إلى أن “المتهم خطط وأعد لجريمته، وخلال الاتصال والبحث عن نجلي رد من هاتف إيهاب وأبلغنا بطلبه مبلغ 17 ألف جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه”.

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