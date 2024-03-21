أحمد فهمي: بدعم مراتي عشان تغني صوتها حلو.. ورفضي كان "قفلة دماغ"

أكد الفنان أحمد فهمي، عدم وقوفه أمام فكرة غناء زوجته أميرة، قائلا: "فكرة رفض غناء مراتي كل واحد مع مرور الوقت أفكاره وطموحاته تختلف وفي وقت من الأوقات كنت مثلا مش عايزها تغني ودلوقتي أدعمها أنها تغني وبساعدها في موضوع الغناء".

وأضاف أحمد فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن صوت زوجته أميرة حلو ورفضه لغنائها قبل ذلك كان "قفلة دماغ"، متابعا: "كان قفلة دماغ مني وأعترف بغلطي ومراتي أميرة عرفاني وأنا لسه عازف وحضرت معايا كل مراحل شغلي".

واستكمل: "أبويا لما توفى كنت أنا أبو اخواتي البنات والتدخل في حياتهم كان لازم أكون موجود وضهر لهم وأنا عندي 5 اخوات بنات والوقوف بجانبهم مش غلط ده العكس، وعمري ما كنت أناني ولا مدلع وابويا فرض عليا طريقة في التعامل عشان اطلع راجل لأني كنت متربي وسط بنات".