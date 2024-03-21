أحمد فهمي: تامر حسني من أكثر المطربين في مصر تحقيقا للإيرادات بالسينما

أكد الفنان أحمد فهمي، أن تامر حسني نجم كبير في جيله ومن أكثر المغنين الذين دخلوا مجال التمثيل وحققوا إيرادات ضخمة، قائلا: "ممكن اكون قلت زمان في بداية تامر حسني أنه مش نجم الجيل وأنا لا أنكر نجومية تامر حسني ومن أهم نجوم جيله".

وأضاف أحمد فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن تامر حسني حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر وكنا زملاء في الفصل وأيضا عمرو دياب قيمة كبيرة، مضيفا: "بشوف تامر مغني كبير وممثل وإحنا أصحاب وعمرو دياب قيمة كبيرة".

وأشار أحمد فهمي، إلى أنه لا يبحث عن البطولة متابعا: "ممكن اقبل بدور حلو من غير فلوس بس ابقى واثق في العوامل الفنية، المخرج والكاتب وأنه هيكون عمل فني جيد أقدمه ببلاش وأنا ضد ضيف الشرف ومش بعملها".