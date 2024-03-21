أحمد فهمي: شغلة الفن فيها مجاملات وشللية.. ونفسي آخد جايزة حلوة

أكد الفنان أحمد فهمي، أن مهنة الفن فيها جزء قائم على الشلل والعلاقات، قائلا: "من وجهة نظري في حاجات في شغلنا مش على حسب المجهود ولما كنت بعزف أخذت جوائز كتير جدا وكنت ببذل مجهود في شغلنا ولكن في شغلنا الفن فيه جزء منه شللية ومجاملات".

وشدد أحمد فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم ،على قناة القاهرة والناس، على أنه لا يخاف من تصريحاته لانها الحقيقة، مضيفا: "مش خايف من التصريح لأنها حقيقة وبقول اللي أنا حاسة وانا مليش شلة وليا اصحاب بنشتغل مع بعض ولكن مليش شلة في الوسط الفني".

وتابع: "ممكن اقعد سنة مشتغلش عشان مفيش حاجة عجبتني وكان في خطوات كنت حاسبها من فكرة المغني اللي بيمثل ودلوقتي بمثل عشان التمثيل مش عشان مغني وبعمل ادوار مركبة وفيها تمثيل تبين امكانياتي ونفسي أخذ جائزة في التمثيل ونفسي في جائزة مش من الجمهور بس ولكن يكون من النقاد ومهرجانات".