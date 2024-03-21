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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% للمرة الخامسة

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 %للمرة الخامسة على التوالي في إطار جهوده لخفض التضخم.


وبعد القرار، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي : "في الأسابيع الأخيرة شهدنا المزيد من العلامات المشجعة على انخفاض التضخم"، بحسب صحيفة /إندبندنت/ البريطانية.


وأضاف: "لقد أبقينا أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم عند 5.25 بالمئة لأننا بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى هدفنا البالغ 2 %.. لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا من خلالها خفض أسعار الفائدة، لكن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".


وكشفت الإحصاءات أمس /الأربعاء/ أن التضخم انخفض إلى 3.4 % الشهر الماضي، بانخفاض من 4 % في يناير وهو الأدنى منذ سبتمبر 2021، عندما بلغ 3.1 % .


ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التضخم سينخفض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 % بحلول الشهر المقبل.

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