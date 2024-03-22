سريلانكا تتفق مع صندوق النقد على إجراء إصلاحات تمهد النفاذ إلى 337 مليون دولار

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات السريلانكية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات لإتمام الاستعراض الثاني لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية ما يمهد النفاذ إلى قروض قيمتها 337 مليون دولار.



وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن إصلاحات سريلانكا في سياسات الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، وأن الحفاظ على جهود الإصلاح ومعالجة نقاط الضعف في الحوكمة ومواطن الضعف في الشفافية أمران حاسمان لوضع الاقتصاد على طريق الانتعاش الدائم والنمو المستقر والشامل.



وأكد البيان أن سريلانكا عند حصولها على 337 مليون دولار سيصل مجموع الدعم المالي الذي خصصه صندوق النقد الدولي بموجب هذا الترتيب إلى مليار دولار.