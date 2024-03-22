"الاستثمار في المناخ" توافق على خطة قيمتها 85 مليون دولار لحكومة مقدونيا الشمالية

وافقت مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، وهي عبارة عن صندوق مناخي متعدد الأطراف رائد يدعم أكثر من 70 دولة نامية، على خطة استثمار بقيمة 85 مليون دولار اقترحتها حكومة مقدونيا الشمالية، فيما يعتبر خطوة هامة نحو التحول بعيدًا عن الفحم وتبني حلول الطاقة النظيفة.



وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن الموافقة على الخطة تعد أول تمويل في إطار منصة الاستثمار في التحول العادل للطاقة في مقدونيا الشمالية، والتي تم تقديمها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).



وعند التنفيذ الكامل، من المتوقع أن تجتذب خطة الاستثمار في مقدونيا الشمالية ما يقرب من 591 مليون دولار من التمويل المشترك بحلول عام 2030 من شركاء متنوعين مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومجموعة البنك الدولي والقطاعين العام والخاص.



ويتماشى المشروع مع المساهمات المحددة وطنيا التي حددتها الدولة بموجب اتفاقية باريس، والتي تشمل التعهد بالقضاء على استخدام الفحم بحلول عام 2030.



وتتوقع مقدونيا الشمالية توفير أكثر من 13 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال هذه المبادرة بحلول عام 2038.