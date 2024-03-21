عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جزء من اختبار التاريخ.. التلاميذ الروس يشاهدون مقابلة تاكر كارلسون مع بوتين

صدى البلد

أفادت تقارير بأن الطلاب الروس في جميع أنحاء البلاد شاركوا في اختبار تاريخي تضمن مشاهدة مقاطع من مقابلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون. وأثار الاختبار، الذي أجري في المدارس هذا الشهر، مناقشات على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا.

يهدف الاختبار، الذي وُصف بأنه "لعبة فكرية"، إلى تزويد الطلاب بأفكار حول التطور التاريخي للدولة الروسية. أشارت المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي الروسية إلى أن أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم ستة أو سبعة أعوام شاركوا في النشاط.

صممت المدارس الاختبار ليناسب الفئات العمرية المختلفة، حيث يواجه طلاب المدارس الابتدائية والثانوية أسئلة مختلفة تتعلق بالمقابلة. وشجعت بعض المدارس الطلاب على صياغة أسئلتهم الخاصة للرئيس الروسي بناءً على محتوى المقابلة.

أجرى المقابلة تاكر كارلسون، المعروف بانتمائه إلى شبكة فوكس نيوز وتعبيراته السابقة عن دعم بوتين. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها صحفي غربي مقابلة مع بوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين. وذكر كارلسون أن نيته كانت "إبلاغ الأمريكيين" من خلال المقابلة.

بعد المقابلة، ورد أن بوتين سخر من كارلسون بسبب ما اعتبره عدم وجود أسئلة صعبة. وقد لفت الحديث بين الرئيس الروسي والصحفي الأمريكي الانتباه محليًا ودوليًا.

يعكس إدراج المقابلة في اختبار التاريخ الجهود المستمرة في التعليم الروسي لتزويد الطلاب بوجهات نظر متنوعة حول الأحداث السياسية والتاريخية. ومع ذلك، فقد أثار أيضًا تساؤلات حول دور الشخصيات الإعلامية في تشكيل الخطاب العام والتصورات حول الشؤون الدولية بين المتعلمين الشباب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

موعد صرف معاش أبريل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

بلينكن: نتوافق مع مصر بشأن رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

سامح شكري: مصر تبذل كل ما بوسعها للحد من العمليات العسكرية بغزة

أوضاع كارثية.. سامح شكري: مقـ.تل 22 ألفا من النساء والأطفال بقطاع غزة

بلينكن: نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

بلينكن عن التدخل البري في رفح: الرئيس بايدن كان واضحا منذ البداية

حفلة شوي وفطار جماعي في فناء مدرسة المتفوقين بالبحر الأحمر.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب وآيتن عامر بنفس الفستان والسبب في الخلاف بينهما .. شاهد

نشرة المرأة والصحة| هبة مجدي تتألق بإنستجرام.. توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان .. ليلى علوي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ