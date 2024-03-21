جزء من اختبار التاريخ.. التلاميذ الروس يشاهدون مقابلة تاكر كارلسون مع بوتين

أفادت تقارير بأن الطلاب الروس في جميع أنحاء البلاد شاركوا في اختبار تاريخي تضمن مشاهدة مقاطع من مقابلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون. وأثار الاختبار، الذي أجري في المدارس هذا الشهر، مناقشات على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا.

يهدف الاختبار، الذي وُصف بأنه "لعبة فكرية"، إلى تزويد الطلاب بأفكار حول التطور التاريخي للدولة الروسية. أشارت المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي الروسية إلى أن أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم ستة أو سبعة أعوام شاركوا في النشاط.

صممت المدارس الاختبار ليناسب الفئات العمرية المختلفة، حيث يواجه طلاب المدارس الابتدائية والثانوية أسئلة مختلفة تتعلق بالمقابلة. وشجعت بعض المدارس الطلاب على صياغة أسئلتهم الخاصة للرئيس الروسي بناءً على محتوى المقابلة.

أجرى المقابلة تاكر كارلسون، المعروف بانتمائه إلى شبكة فوكس نيوز وتعبيراته السابقة عن دعم بوتين. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها صحفي غربي مقابلة مع بوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين. وذكر كارلسون أن نيته كانت "إبلاغ الأمريكيين" من خلال المقابلة.

بعد المقابلة، ورد أن بوتين سخر من كارلسون بسبب ما اعتبره عدم وجود أسئلة صعبة. وقد لفت الحديث بين الرئيس الروسي والصحفي الأمريكي الانتباه محليًا ودوليًا.

يعكس إدراج المقابلة في اختبار التاريخ الجهود المستمرة في التعليم الروسي لتزويد الطلاب بوجهات نظر متنوعة حول الأحداث السياسية والتاريخية. ومع ذلك، فقد أثار أيضًا تساؤلات حول دور الشخصيات الإعلامية في تشكيل الخطاب العام والتصورات حول الشؤون الدولية بين المتعلمين الشباب.