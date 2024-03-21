أوضاع كارثية.. سامح شكري: مقـ.تل 22 ألفا من النساء والأطفال بقطاع غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن غزة استحوذت على مباحثات مع نظيره الأمريكي.

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، أنه تم التأكيد على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإنفاذ دخول المساعدات.

وأوضح وزير الخارجية أنه تم مقتل 22 ألفا من النساء والأطفال، مشددا على إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

وركز وزير الخارجية على استمرار الحرب وحالة التجويع التي تتم وكذلك معايشة مليون و800 ألف فلسطيني تحت وضع سيئ جدا.

وحذر وزير الخارجية من القيام بأي أعمال عسكرية في رفح، مشيرا إلى أن المباحثات لوزير الخارجية الأمريكي مع كانت فى جميع المجالات والتأكيد على عدم توسيع رقعة الصراع والعمل على الجوانب الإنسانية بإجراءات محددة فى ظل الظروف الاستثنائية.

وأضاف وزير الخارجية أنه تم الاتفاق على لقاء الخبراء لزيادة حجم المساعدات لأنه ليس هناك مجال للهرب واستمرار المعاناة الإنسانية بعيدا عن الانتقام وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67.