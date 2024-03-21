الأعلى للإعلام يهنئ الحديدي لتكريمها من الرئيس احتفالا بيوم المرأة المصرية

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، د. منى الحديدي، عضو المجلس، بمناسبة تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وأكد المجلس أن الاحتفالية إذ تؤكد ثقة القيادة السياسية في قوة ودور المرأة المصرية، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقدير المرأة المصرية التي طالما أثبتت في جميع المواقف التي مرت بها مصر أنها جديرة بتحمل المسئولية.

جدير بالذكر أن د. منى محمد سعيد الحديدي، صاحبة أول رسالة دكتوراه عن السينما المصرية والعميدة الأولى للأكاديمية الأولى للهندسة وعلوم الإعلام، ورائدة العمل الإعلامي في مصر والعالم العربي.