إبرام سمير: أستكمل مسيرة والدي في خدمة المرضى

وجه الفنان إبرام سمير، الشكر لكل من عزاه في وفاة والده الدكتور سمير جميل، والذي توفي يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

وكتب إبرام سمير في منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك: كل الشكر لمن شرفنا بالحضور أو الاتصال ولمن عزانا ولمن واسانا وبعتذر لعدم استطاعتي الرد على الكثير.

وأضاف إبرام سمير: لم يواسيني أكثر من اتصالات ورسائل المرضى التي حملت الكثير من الحب لهذا الرجل الذي تفانى في حبه واحترامه لمهنته ومرضاه وكان بمثابة أب للجميع لم توصيني بشيء إلا أن أستكمل مسيرتك في خدمة المرضى والمتعبين ويشهد الله على أني سأفعل ما بوسعي لخدمتهم والتخفيف عن آلامهم.. رحم الله أبي وموتانا جميعا ويا رب محدش يعزيكو أبدًا.

وكان إبرام سمير أعلن وفاة والده من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب: انتقل إلى الأمجاد السماوية والدي الدكتور سمير جميل.