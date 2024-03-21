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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الطالبة آية عامر تفوز بالمركز الأول في مسابقة "تحدي القراءة العربي" بقنا

صدى البلد

أعلن  الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة "تحدي القراءة العربي" على مستوى المديرية والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة وتنمية مهارات التعلم الذاتي وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وتعزيز وعيهم الثقافي.


وبحسب بيان صحفي صدر عن المديرية، اليوم/الخميس/، فقد أسفرت المسابقة عن فوز الطالبة آية عامر بكرى بمدرسة نقادة الثانوية بنات بالمركز الأول على مستوى المديرية وتصعيد الطالبة لخوض التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتأهيلها للسفر لدولة الإمارات العربية خلال شهر إبريل المُقبل.


وأوضح أن مسابقة " تحدي القراءة العربي"؛ هو أكبر مشروع عربي تم إطلاقه بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع على القراءة لدى الطلاب في العالم العربي.


وهنأ وكيل الوزارة الطالبة الفائزة في المسابقة متمنياً لها دوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، معرباً عن شكره وتقديره لقيادات التعليم، وفي مقدمتهم صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وناجح عبدالحميد موجه عام المكتبات، مطالباً باستمرار التميز وتحقيق الإنجازات على مستوى الجمهورية.

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