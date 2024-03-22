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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الملحن عصام إسماعيل: حلمي بكر كان جريئاً ويفتقد للدبلوماسية

حلمي بكر
حلمي بكر

قال الملحن عصام إسماعيل، إن وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر خسارة فنية لا يمكن أن تعوض مطلقا، لافتا أنه كان يتسم بالجرأة وليس دبلوماسيا وكان دائم المواجهة دون أي حسابات مع أحد مما أثار غضب البعض منه ولكن ذلك أسعد الكثير من الجمهور.

تابع عصام إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك قوى خارجية تتربص بالفن المصري لإيقاعه، لافتا إلى أن تقصير قيادات نقابة المهن الموسيقية السابقين في التصدي لانتشار الإسفاف تدني الذوق العام تسبب في سوء أحوال الفن في الوقت الحالي.

وداعب الملحن عصام إسماعيل، الإعلامي محمد موسى، قبل نهاية حلقته برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قائلا: أنت دوختني النهاردة ومش عارف أهرب منك".

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