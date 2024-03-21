هيئة الدواء تشارك بالاجتماع الدولي للصحة العالمية بالهند بشأن الطب التقليدي

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء مشاركتها بالاجتماع التنسيقي التقني الدولي المقام في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك خلال الفترة من ١٩ إلى ٢١ مارس ٢٠٢٤، والذي نظمه المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية؛ وذلك لمتابعة خطة العمل التي حددتها القمة العالمية الأولى للطب التقليدي لمنظمة الصحة العالمية في عام ٢٠٢٣.



وجاءت مشاركة الهيئة ٣١ دولة في ستة أقاليم لمنظمة الصحة العالمية؛ لمناقشة تنفيذ خطة عمل منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي خلال عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والتي تمحورت نقاطها الرئيسية حول مراجعة السياسات والبحوث والأدلة، وتبادل المعرفة والصحة الرقمية والطب التقليدي وتطبيقاتها.



بالإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون في الاجتماع إنشاء مستودعا عالميا للطب التقليدي باعتباره منتَجًا شاملاً ومفيدًا للصحة العامة العالمية؛ حيث سيوفر هذا المستودع إمكانية الوصول إلى المعلومات والموارد القائمة على الأدلة المتعلقة بالطب التقليدي والتكميلي والتكاملي والمعارف الأصلية، ومراجعة المستودعات الحالية، وتحديد النطاق والمنهجيات والإدارة والتكنولوجيا اللازمة لإنشاء ذلك المستودع العالمي.



يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز وتبادل الخبرات، وفتح قنوات الاتصال بشكل مستمر، ودعم كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية؛ وخاصة منظمة الصحة العالمية.