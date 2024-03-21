عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تعلن جدول تشغيل العيادة الخارجية خلال الأسبوع الرابع من مارس

صدى البلد

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة خلال الأسبوع الرابع من مارس.

 

1️⃣ د. محمد عبد الحميد عبد ربّه  – استشاري ودكتوراه جراحة الأوعية الدموية قصر العيني و الموعد: السبت 23 مارس – من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً.


2️⃣ د. محمد عبد الحميد حسنين – استشاري جراحة الكلى والمسالك البوليةو الموعد: الأحد 24 مارس – من 11 صباحاً حتى ١ ظهراً.

3️⃣ د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

▪ الخدمة المقدمة هي الكشف وتلميع الأسنان والخلع البسيط جداً و الموعد: الأحد 24 مارس – من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.

4️⃣ د. وسام حسين – استشاري الأطفال وحديثي الولادة

▪ العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي و الموعد: الاثنين 25 مارس – من 12 ظهراً حتى 3 عصراً.

5️⃣ د. أحمد نجيب – استشاري ومدرس أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني و الموعد:  الثلاثاء 26 مارس – من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

كم بلغت تكلفة تصوير مسلسل الكبير أوي 8 في مبنى وزارة الزراعة؟

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو بدلا من الشهود؟.. سعاد صالح تفجر مفاجأة

مصطفى بكري ينشر النص الكامل لبنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

بكري يكشف تفاصيل حفل إفطار صدى البلد برعاية النائب محمد أبو العينين

مصطفى بكري: يحتمل تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية 2 من أبريل

مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية بفتاة تصغره بعشرات السنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تستعيد ذكريات والدتها بصور من التسعينيات

طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

بالبيجامات.. كارول سماحة وابنتها في عيد الأم

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ