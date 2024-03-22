قرار عاجل ضد المتهمين بغسل 100 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 6 أشخاص لاتهام بغسل 100 مليون جنيه.

كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.