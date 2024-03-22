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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل أمر إحالة المتهمين بالاستيلاء على أموال فندق ميراج الشهير

ميراج
ميراج

أحالت  نيابة الأموال العامة العليا مسئول بمصلحة الضرائب العقارية الي محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس أموال الضرائب العقارية التي يتم تحصيلها من المواطنين الخاص بمناطق الفيلات والشقق في الميراج والتجمع الأول .
 
جاء بأمر الاحالة أن المتهم بصفته موظفا عموميا مسئول تحصيل  من الممولين الكائن وحداتهم بنطاق اختصاصه الوظيفي عن منطقتي التجمع الاول والميراج) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً مقداره اثنان مليون وخمسة الاف ومائتان ثلاثة خمسون جنيه قيمة الفارق بين إيراد  الضرائب العقارية التي حصلها من الممولين وبين ما ورده فعلياً لجهة عمله.
 

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