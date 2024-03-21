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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صدمهما ميكروباص.. مصرع طالب وإصابة صديقه في حادث مروع بالهرم

صدى البلد

دهست سيارة مسرعة طالبا وصديقه ما أسفر عن وفاة أحدهما في الحال وفر قائدها هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغًا أثناء سير سيارة ملاكي يقودها (محمد، أ) سائق، اصطدم بدراجة بخارية يقودها (عمر، م) عامل، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكان بصحبته (مروان، ع) 23 سنة، طالب، ما أدى إلى سقوطهما أرضا وفي أثناء ذلك دهستهما سيارة “ميكروباص” كانت خلفهما وتسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى إصابة الأول ووفاة الطالب، وفر سائق السيارة الثانية هاربا.

وتكثف مباحث الهرم جهودها لضبط السيارة الميكروباص وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.

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