دعا زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى هدنة إنسانية "فورية" في غزة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وقال شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس": "بيان قوي وموحد لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي الليلة!".

وأضاف: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية، تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

من جانب آخر، طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعقد اجتماع مع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، الجمعة، وفق ما أوردت "القناة 13" العبرية.

بدورها أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن المناقشات في مجلس الحرب التي كان من المقرر إجراؤها مساء الخميس، ألغيت، ونقلت عن مسؤول رفيع قوله إن ما يحدث "ازدراء في الوقت"، مضيفاً أن "الوقت الحالي لاتخاذ القرارات".